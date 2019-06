Universal e Robert Kirkman svilupperanno il film di Oblivion Song!

Secondo quanto riportato da Comicbook.com, Universal Pictures e Skybound hanno dato il via ad una collaborazione per portare su grande schermo Oblivion Song, l'ultima serie a fumetti del celebre Robert Kirkman, creatore tra gli altri di The Walking Dead.

Lo script di questo nuovo sci-fi drama è stata affidata a Sean O'Keefe, sceneggiatore che di recente ha scritto il film di Peter Berg Wonderland.

Il film sarà prodotto da Kirkman, David Alpert (The Walking Dead), Bryan Fusrst e Sean Furst per Skybound, mentre sul fronte Universal sarà supervisionato dal vicepresidente della produzione Jon Non e il direttore dello sviluppo Lexi Barta.

Oblivion Song è ambientato in un'enorme area urbana di Philadelphia che è scomparsa in una dimensione aliena popolata da creature mostruose, trascinando con sé più di 300.000 cittadini americani a causa di un cataclisma passato alla storia come "Trasposizione". A distanza di dieci anni da quel disastroso evento, il passaggio tra le dimensioni è stato chiuso e il mondo è andato avanti, ma il dolore per chi è scomparso è ancora vivo nei cuori di chi è rimasto. Per questa ragione Nathan Cole, un brillante scienziato che ha trovato il modo di passare attraverso la barriera dimensionale, va e viene da Oblivion recuperando un gran numero di superstiti. Ma qualcuno è ancora là. E Nathan non avrà pace finché non l'avrà riportato a casa.

Per saperne di più vi consigliamo di leggere le nostre prime impressioni su Oblvision Song e la nostra recensione del Volume 2.