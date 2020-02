La Universal riporta in vita il reboot de La Sposa di Frankenstein con Angelina Jolie

La Universal Pictures sta preparando il reboot de La Sposa di Frankenstein, con Amy Pascal che curerà il personalmente progetto in veste di produttrice.

Finora non ci sono molti dettagli disponibili sul progetto, ma lo studio pare aver affidato il film alla Pascal nel tentativo di fare qualcosa di diverso e originale. La produttrice comunque non ha ancora commentato la notizia.

Per quanto riguarda il ruolo della protagonista, forse alcuni di voi ricorderanno che al tempo dell'annuncio del film come parte integrante del Dark Universe venne confermato che Angelina Jolie era stata ingaggiata per la parte, e negli gli addetti ai lavori hanno continuato ad affermare che l'attrice è rimasta "affezionata" alla parte e desiderosa di partecipare al film nell'eventualità che fosse tornato in auge dopo il fiasco commerciale de La Mummia.

Secondo quanto riferito nel nuovo report, comunque, la Jolie reciterà nel reboot solo se sarà presente un team creativo di suo gradimento. La Pascal e la Jolie tuttavia nel 2015 rimasero coinvolte nel celebre hack della Sony (con email private diventate pubbliche) e resta da vedere qual è ad oggi il rapporto fra le due. La Universal ha commentato:

"Amy ha espresso interesse nell'essere coinvolta con La Sposa di Frankenstein, e proprio come ha fatto lo studio con numerosi altri registi, la abbiamo autorizzata ad esplorare una nuova visione per il personaggio reso celebre dalla collana dei Mostri della Universal e tornare con una nuova e inventiva interpretazione. Nulla è stato consolidato a titolo ufficiale."

Ricordiamo che il progetto originale del Dark Universe è stato modificato radicalmente: fra qualche settimana avremo lo stand-alone L'Uomo Invisibile, mentre Paul Feige e al lavoro su Dark Army.