Universal: riapre il parco, ma non crederete a quello che è successo dopo

Tempo di riapertura in gran parte del mondo: dopo i mesi di lockdown la vita ricomincia finalmente il suo corso, pur se con tutte le limitazioni e le attenzioni del caso. A riaprire i battenti sono dunque anche i grandi parchi tematici, come l'Universal Resort di Orlando.

Il parco a tema Universal aveva annunciato il prolungamento della chiusura lo scorso marzo, quando ancora le condizioni non consentivano la ripresa delle normali attività. Alla riapertura dei cancelli, però, la situazione che si è presentata davanti agli addetti ai lavori è stata a dir poco paradossale!

Nessuno si aspettava una folla oceanica, certo, ma a quanto pare anche a volare basso l'affluenza prevista è stata decisamente sovrastimata: sono stati davvero in pochi, infatti, a voler confermare la loro prenotazione per l'Universal Orlando Resort, facilitando parecchio di fatto il lavoro della sicurezza.

Già, perché grazie all'esiguo numero di visitatori presentatisi alla riapertura far rispettare le norme di distanziamento sociale è stato praticamente un gioco da ragazzi! Il risultato? In molti si sono complimentati per la gestione del parco divertimenti per la serietà con cui sono state fatte rispettare le distanze in fila riuscendo comunque, nonostante tutto, a ridurre al minimo le attese!

Un bel ritorno d'immagine che, magari, renderà meno amari gli scarsi introiti di questi primi giorni di riapertura!