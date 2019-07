Universal vi regala un'estate di cinema con Spider-Man in vista dell'Amazon Prime Day 2019

Nell'attesa di potervi finalmente fiondare al cinema per vedere Spider-Man: Far From Home, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, rivivete tutti i film precedenti con protagonista l'Uomo Ragno in formato dvd e blue-ray.

Dall’iconica trilogia di Sam Raimi con l’indimenticabile Tobey Maguire, passando per i due The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, fino all’ultimo Spiderman: Homecoming con Tom Holland e la straordinaria partecipazione di Robert Downey Jr. nei panni di Tony Stark: se non volete perdervi nemmeno un minuto di questa incredibile storia in tutte le sue diverse interpretazioni, questi pezzi saranno imprescindibili nella vostra collezione!

Ma non finisce qui: per celebrare le nuove uscite estive, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha lanciato un’iniziativa davvero speciale in sinergia con il cinema. A fronte dell’acquisto di uno dei cofanetti da collezione delle tre saghe che saranno protagoniste dell’estate, ovvero Spiderman, Men in Black e Fast & Furious, troverete all’interno del boxset un biglietto cinema valido tutto l’anno per qualsiasi film in programmazione.

Dopo Spider-man, infatti, si prosegue il 10 luglio con il boxset in Dvd e Blu-ray dedicato alle avventure degli iconici Men in Black, il cui nuovo capitolo Men In Black: International arriverà il 25 luglio nelle sale italiane. Anche qui la collection prevede tutti e tre i film del franchise simbolo degli anni 2000, con una nuova elegante veste grafica e numerosi contenuti speciali.

Ultimo boxset in uscita è l’imperdibile collection di Fast & Furious contenente tutti e otto i film della saga dedicata alle auto da corsa e all’azione più spericolata, disponibile sempre dal 10 luglio in Dvd e Blu-ray per rivivere le avventure di Vin Diesel e compagni ed arrivare pronti in sala per Hobbs & Shaw, in uscita l’8 agosto.

