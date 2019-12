La Universal realizzerà l'adattamento di Stealth, il nuovo fumetto di Robert Kirkman

Il creatore di Walking Dead Robert Kirkman è di nuovo diretto al cinema, e non come spettatore: l'autore ha infatti firmato un accordo con gli Universal Studios per realizzare l'adattamento di Stealth, il nuovo fumetto scritto per l'etichetta Skybound.

Universal e Skybound Entertainment collaboreranno per il live-action della storia realizzata da Kirkman e dal disegnatore Marc Silvestri, con Mark Fergus e Hawk Ostby che scriveranno la sceneggiatura del film. La coppia è conosciuta per titoli precedenti come Iron Man e Cowboys & Aliens. Lee Daniels dirigerà e produrrà insieme al suo partner Pam Williams.

Il primo numero di Stealth verrà lanciato l'11 marzo 2020 con una storia scritta da Mike Costa, i disegni di Nate Bellegarde e Tamra Bonvillain e una copertina di Jason Howard. La serie è pubblicata da Skybound / Image Comics. "Per decenni, Stealth ha condotto la guerra al crimine a Detroit, ma ora la sua ricerca della giustizia si è spinta oltre", ​​si legge nella sinossi del libro. "Solo il reporter Tony Barber sa che dietro il comportamento sconsiderato di Stealth c'è un uomo anziano che combatte l'Alzheimer - suo padre. Un padre che non disposto ad accettare che non è più l'eroe di cui la sua città ha bisogno ... mentre i suoi nemici vogliono anticipargli la pensione".

Il film sarà prodotto dal team cinematografico di Skybound, tra cui Kirkman, David Alpert, Bryan Furst e Sean Furst. Il vice presidente esecutivo della Universal Matt Reilly supervisionerà il progetto per conto dello studio.

Questa non è la prima volta che Kirkman fa squadra con gli Universal Studios per un progetto cinematografico, dato che il team è già al lavoro su una trilogia di film basati su The Walking Dead che saranno incentrati su Rick Grimes. In precedenza, la stessa celebre serie AMC era approdata al cinema con la proiezione di premiere o finali di stagione.