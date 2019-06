La Universal pubblica un video celebrativo de Lo Squalo con le scene più spaventose

Per celebrare l'arrivo dell'estate, la Universal ha pubblicato su YouTube un video dedicato a Lo Squalo, capolavoro diretto da Steven Spielberg e distribuito per la prima volta nelle sale di tutto il mondo nel giugno del 1975.

Nel super-cut sono inclusi ovviamente tutti gli attacchi del micidiale squalo al centro della trama, dall'indimenticabile prologo in effetto notte scandito dalle note di John Williams alla terrificante sequenza del canale, passando ovviamente per la celebre battuta sulla barca più grande per arrivare infine alla morte del capitano Quint e al colpo di precisione di Martin.

Come al solito, potete visionare il filmato in calce all'articolo.

Il film è recentemente tornato alla ribalta dopo la decisione dell'Academy Museum di restaurare lo squalo meccanico usato da Spielberg per festeggiare il quarantaquattresimo anniversario della pellicola: pensate che le uniche aggiunte sono state quelle per gli soli occhi e per i denti, essendo gli originali andati perduti o usuratisi troppo a causa del passare del tempo.

Per altre notizie scoprite come il film di Spielberg, per il quale nelle scorse settimane sono state ritrovate delle foto inedite, contiene apparentemente un indizio per risolvere un omicidio.

In aggiunta, recuperate anche il nostro speciale Everycult su Lo Squalo, l'ideale per rituffarsi nelle atmosfere del film in vista della doverosa visione annuale, vero e proprio must cinefilo per inaugurare ogni nuova estate.