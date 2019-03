Universal produrrà The Creeps, nuovo film di Jonathan Goldstein e John Francis Daley

Come conferma il sito Deadline, la Universal Pictures ha acquisito il pitch di Jonathan Goldstein e John Francis Daley ed ora diventerà un vero e proprio film dal titolo The Creeps.

Sebbene i dettagli siano al momento scarsi, The Creeps, l'idea dei due co-sceneggiatori di Spider-Man: Homecoming, è descritta come una commedia horror sullo stile coming-of-age. Il duo non solo scriverà il progetto ma lo produrrà e dirigerà per la Universal Pictures. I due hanno firmato la regia, negli ultimi tempi, di Game Night, la commedia della Warner Bros. Pictures con Jason Bateman e Rachel McAdams tra i protagonisti.

I due sono stati ingaggiati dalla Warner Bros. qualche mese fa per scrivere e dirigere il nuovo film stand-alone dedicato al personaggio della DC Comics Flash. I due, secondo i report, hanno scritto una sceneggiatura solare ed in linea con il personaggio dei fumetti piuttosto apprezzata dallo studio.

Nonostante questo, secondo le indiscrezioni, l'attore protagonista del cinecomic, Ezra Miller, avrebbe deciso di scrivere una sua versione del copione, più dark rispetto a quella concepita dal duo, insieme all'autore di fumetti Grant Morrison. Miller ha annunciato che, se la Warner non opterà per il suo script, potrebbe anche abbandonare il progetto dedicato a Flash.

Naturalmente, un progetto come The Creeps che ha ricevuto il semaforo verde dalla Universal in questi giorni potrebbe far speculare sul futuro di Goldstein & Daley come registi di Flash.