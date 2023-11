Universal prepara un nuovo film di Jason Bourne: cosa ne pensa Matt Damon?

In queste ore è stato confermato che la Universal Pictures è pronta a riportare in vita la saga cinematografica di Jason Bourne, famosa serie di film action con protagonista Matt Damon.

Deadline riporta che Edward Berger, regista del remake Niente di nuovo sul fronte occidentale di Netflix, film rivelazione degli Oscar 2023, è stato scelto dallo studio per dirigere il quinto film di Jason Bourne, attualmente senza titolo. Tuttavia, va segnalato che al momento non ci sono attori assegnati al ruolo del protagonista, con Matt Damon del tutto estraneo al progetto. La speranza di Universal è che Edward Berger e lo sceneggiatore del film - ancora da ingaggiare - possano escogitare una trama o una premessa in grado di invogliare la star a tornare nei panni di Jason Bourne.

Stando alle prime informazioni sul progetto, Berger sarebbe sia il regista che il produttore del film, quindi la scelta di chi sarà assunto per la sceneggiatura potrebbe risultare determinante per il coinvolgimento di Matt Damon. Il progetto è ancora in fase embrionale e, come nota anche Deadline, Matt Damon sarà molto esigente e "tutto dovrà essere eseguito alla perfezione affinché l'attore possa anche solo prendere in considerazione un ritorno nel franchise, e questa perfezione dovrà iniziare con una sceneggiatura e una storia fantastiche".

Tuttavia la scelta di Edward Berger, reduce dalle 8 nomination incassate agli Oscar 2023 con Niente di nuovo sul fronte occidentale (vincitore di 3 statuette, inclusa quella per il miglior lungometraggio internazionale), si preannuncia come minimo interessante risultare vincente. e la Universal sembra entusiasta, quindi incrociamo le dita. La saga di Jason Bourne ha già avuto un film senza Matt Damon, The Bourne Legacy di Tony Gilroy con Jeremy Renner protagonista, il cui insuccesso però richiamò Matt Damon e il regista Paul Greengrass per il quinto capitolo Jason Bourne, uscito nel 2016.

Qualche anno fa, Matt Damon parlò del suo ritorno nei panni di Jason Bourne definendolo 'estenuante': vi terremo aggiornati.