Universal prepara un biopic su John Lennon e Yoko Ono

Secondo quanto riporta Deadline, Universal Pictures è in trattative per acquisire un film ancora senza titolo che racconterà la storia d'amore tra John Lennon e Yoko Ono, con Jean-Marc Vallée impostato per dirigere.

Lo script della pellicola è stato scritto da Anthony McCarten, che ha co-scritto l'imminente Bohemian Rhapsody, L'ora più buia e La teoria del tutto.

La Ono produrrà il film insieme a Michael De Luca, Josh Bratman della Immersive e lo stesso McCarten. Ricopriranno il ruolo di produttori anche Vallée e Nathan Ross.

Nella sua carriera Vallée ha diretto pellicole di successo come Dallas Buyers Club, che è valso i premi Oscar come miglior attore protagonista e non protagonista a Matthew McConaughey e Jared Leto, e il film con Reese Witherspoon e Laura Dern, Wild. Negli ultimi anni il regista si è dedicato alla serie tv Little Lies e Sharp Objects per HBO.

"Siamo tutti grandi fan dei Beatles, e questo è un sogno che si avvera" ha detto il produttore Ross. "John ha combattuto delle battaglie interne ed esterne, ha avuto un'infanzia turbolenta e ha dovuto sopportare molte cose prima della sua tragica morte. Ciò che abbiamo amato dello script è la sua franchezza. Ci sono molte sceneggiature di biopic dove capisci che la famiglia dei soggetti ha avuto qualcosa a che fare con lo sviluppo, ma non in questo caso."