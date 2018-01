Universal Pictures porta al cinema l'adattamento cinematografico di Birthright

Sta per arrivare un altro. Ilconferma che laha acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico di Birthright , serie a fumetti pubblicata dalla

La Universal Pictures ha affidato lo script della pellicola a Cinco Paul e Ken Daurio, sceneggiatori della saga di Cattivissimo Me, incluso il recente Cattivissimo Me 3. Robert Kirkman (The Walking Dead) produrrà il progetto insieme a David Alpert, Bryan Furst, Sean Furst e Jeb Brody.

Pubblicato inizialmente ad ottobre 2014 da Image Comics - ed ancora in corso - Birthright inizia come un dramma, con la famiglia Rhodes impegnata nella disperata ricerca del loro piccolo figlio Mikey, scomparso da un po'. Dopo un anno di ricerche senza nessun risvolto positivo, un uomo simile al Conan il Barbaro appare alla famiglia affermando di essere lui Mikey. Questo spiega di esser stato in una terra magica chiamata Terranos, dove il tempo scorre molto più velocemente, e spiega di esser riuscito a far ritorno a casa perché è riuscito nell'impresa di sconfiggere il Re Lore nell'altro mondo. Ma le cose stanno per andare male visto che altre cose da Terranos stanno arrivando nel nostro mondo, trascinandosi dietro caos e distruzione...

Attualmente la Universal Pictures non ha fissato alcuna data di uscita per il progetto.