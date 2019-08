Universal Pictures firma un accordo con Phil Lord e Chris Miller per la divisione film

Dopo lo straordinario successo ottenuto in veste di produttori e sceneggiatori di Spider-Man: Un Nuovo Universo, Phil Lord e Chris Miller hanno stretto un accordo a lungo termine con la Universal Pictures per la produzione di svariati contenuti originali e proprietà intellettuali dello studio.

Registi di Piovono Polpette, 21 Jump Street, 22 Jump Street e del primo The LEGO Movie, Lord e Miler negli ultimi anni hanno contribuito alle sceneggiature di The LEGO Movie 2 e soprattutto del premio Oscar Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Secondo quanto rivelato da The Wrap, che ha sottolineato come i due autori fossero richiesti da molti studios di Hollywood, il contratto prevede lo sviluppo di prodotti sia per il lato comedy che per quello drama dei contenuti originali e non della Universal. Lo studio ha inoltre confermato Aditya Sood, nominato recentemente a capo della divisione film della Lord Miller, alla guida della divisione dedicata alle pellicole targate Universal.

Sempre in seguito al successo del primo film animato dedicato all'arrampicamuri, lo scorso aprile Lord e Miller hanno firmato un accordo esclusivo di 5 anni con Sony Pictures per lo sviluppo di un universo televisivo basato sulle proprietà Marvel dello studio. E' inoltre confermato l'arrivo di un sequel di Un Nuovo Universo.