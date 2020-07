Universal Pictures: continuano gli spostamenti di calendario, rinviato anche Candyman

Con l'arrivo del teaser di Halloween Kills è arrivato anche il posticipo della data d'uscita del film, come anche per altri titoli Universal Pictures. Scopriamo quali dopo il salto.

Con il proseguire dell'emergenza sanitaria, gli studi cinematografici mettono nuovamente mano ai calendari, e decidono per altri spostamenti forzati.

Oggi è il giorno di Universal Pictures, che assieme all'annuncio del rinvio di Halloween Kills (15 ottobre 2021) e Halloween Ends (14 ottobre 2022), rimanda anche Candyman, l'atteso reboot firmato Jordan Peele, che dal 25 settembre 2020 passa al 16 ottobre di quest'anno.

Inoltre, viene offerta una data per The Forever Purge, il prossimo capitolo del franchise de La Notte del Giudizio, che lo scorso maggio era stato rimandato a data da destinarsi. Ebbene, la data destinata è ora il 9 luglio 2021.

Ora come ora, i cinema americani sono chiusi da quasi quattro mesi, e molte delle grandi catene hanno rinviato l'apertura fino a fine luglio per via del sempre più preoccupante aumento di contagi nel paese.

E malgrado non sia ancora noto come procederanno adesso le altre Major, è probabile che a breve potremmo avere simili notizie anche da altri studios, specialmente in merito ai titoli più gettonati.

Staremo a vedere, comunque, cosa accadrà, e come si evolverà la situazione.