Universal oltrepassa i 5 miliardi di dollari di incasso al box-office 2017

Per la seconda volta nella sua storia, la Universal Pictures ha oltrepassato la soglia dei 5 miliardi di dollari di incasso globale al box-office, guidata quest’anno dai successi della saga di

Il record è stato battuto lo scorso 11 dicembre, con 5.03 miliardi di dollari incassati negli ultimi dodici mesi, formati dai 1.6 miliardi incassati in patria e i 3.4 miliardi racimolati nel resto del mondo. Universal raggiunge così Disney e Warner Bros. sul tetto del mondo, con la prima a infrangere il record lo scorso 30 novembre, seguita dalla seconda cinque giorni dopo.

Indubbiamente, tale risultato è stato raggiunto grazie agli incassi eccezionali di Fast & Furious 8, ben 1.23 miliardi di dollari (raggiungendo vette anche nel mercato cinese) e di Cattivissimo me 3, che ha concluso la sua corsa a ben 1.01 miliardi di dollari, garantendo allo studio il franchise d’animazione più remunerativo della storia.

Altro fattore da tenere in considerazione, la fruttuosa partnership con la Blumhouse di Jason Blum, che quest’anno ha contato i successi di Split, Scappa – Get Out e Auguri per la tua morte, più di 630 milioni di incasso complessivamente. Nonostante il flop artistico e la delusione per lo studio, La Mummia ha fruttato circa 400 milioni, mentre Cinquanta Sfumature di Nero ha portato altri 380 milioni, con il prossimo capitolo in arrivo nel 2018. Da menzionare anche Girls Trip (135 milioni), con Pitch Perfect 3 a chiudere la stagione con buone previsioni di incasso.