Universal ha mostrato un'anteprima del documentario di Peter Jackson sui Beatles

Dopo il successo di They Shall Not Grow Old, Peter Jackson è pronto a tornare in sala con un nuovo, atteso documentario: questa volta il regista de Il Signore degli Anelli ha scelto di trattare i Beatles e in particolare la produzione dell'album "Let It Be."

Durante un recente showcase di Universal Music, durante il quale è stato presentato anche il documentario di Spike Jonze sui Beastie Boys, Variety ha potuto assistere ad un lungo filmato di anteprima tratto proprio dal nuovo progetto di Jackson.

A presentare l'evento era presente anche Jeff Jones, presidente di Apple Records, che ha anticipato alcuni dettagli sul documentario. "Abbiamo creato un film completamente nuovo che tenterà di sfatare il mito per cui Let It Be è stato l'ultimo chiodo della bara dei Beatles" ha detto Jones.

Stando al report, il regista è stato chiamato per replicare quanto fatto con il documentario sulla Prima Guerra Mondiale, ovvero prendere dei filmati autentici e trasformarli in immagini di alta qualità, pulite e colorate (per farvi un'idea vi rimandiamo al trailer di The Shall Not Grow Old).

Durante l'anteprima del film, che al momento non ha ancora un titolo ufficiale, sono stati mostrati alcuni filmati dei Beatles durante le prove per la registrazione dell'album "Abbey Road", oltre che una versione iniziale della canzoni che poi sarebbero uscite come singoli.

Per concludere, vi riportiamo testualmente il commento di Variety sul progetto: "Basandoci su queste clip, i fan dei Beatles andranno pazzi per questo film."