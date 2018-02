Universal e Legendary produrranno il nuovo film con Dwayne Johnson, Red Notice

Solo alcuni giorni fa vi abbiamo riportato la notizia che vedevavicino ad un ingaggio stellare, una cifra con un tetto (forse neanche massimo) di circa 20 milioni di dollari. Ora siamo in grado di dirvi che Red Notice , questo il titolo del prossimo impegno lavorativo con The Rock, sarà un’opera

Oltre alla Universal Pictures e alla Legendary Pictures c’erano anche altre major in lizza per Red Notice, tra cui la New Line Cinema, la Paramount Pictures e la Sony Pictures Entertainment. Universal e Legendary, oltre ad averla spuntata nella contesa, hanno già formato negli ultimi tempi un team up per l’ultima pellicola con The Rock, Skyscraper, il cui primo trailer è uscito durante l’ultima edizione del Super Bowl.

La guerra tra le maggiori case di produzione cinematografiche si è fatta accesa anche per via delle potenzialità di Red Notice, il quale potrebbe non tradursi in un unico appuntamento cinematografico ma diventare un vero e proprio franchise in grado di rimpinguare le casse dei due studios. Deadline afferma che nel 2018 questo si attesta come l’investimento più grande affrontato da uno studio cinematografico hollywoodiano.

La pellicola sarà diretta e sceneggiata da Rawson Thurber (Skyscraper, Una spia e mezzo). Le riprese del lungometraggio dovrebbero partire nella primavera del 2019, per una release non ancora precisata nel 2020. Si attende anche l’ingaggio di una nuova star del panorama hollywoodiano.

Beau Flynn, già produttore di Skyscraper, salirà a bordo di Red Notice per la produzione assieme a The Rock che impegnerà la Seven Bucks Productions da lui stesso fondata assieme a Dany Garcia e Hiram Garcia.

Red Notice è l’avviso più serio e più alto emanato dall’Interpol ed ha a che fare con l’arresto di criminali ricercati. Sebbene i dettagli della trama del lungometraggio sia al momento sconosciuti, Johnson dovrebbe interpretare il ruolo di un uomo che lavora per l’agenzia di polizia internazionale.

Il budget stimato per la realizzazione è di 125 milioni di dollari e un insider dell’Hollywood Reporter ritiene che l’attore possa raggiungere un accordo che arrivi a sfiorare anche la vetta dei 25 milioni.