La Universal a lavoro su un musical con protagonista i suoi mostri classici

Deadline segnala che la Universal Pictures, dopo il fallimento in partenza del Dark Universe, sta sviluppando Monster Mash, un film musicale con protagonista i mostri classici che segnerà il debutto alla regia di Matt Stawski, esperto videomaker nominato ai Grammy Awards.

Al momento si sa molto poco sul progetto, la cui sceneggiatura sarà scritta da Will Widger. Alcuni degli ultimi lavori dello scrittore includono Magic the Gathering e Lumberjanes per la defunta 20th Century Fox, ora rinata in 20th Century Studios, anche se è improbabile che i due dei progetti verranno realmente sviluppati dopo la ristrutturazione dello studio.

Il rapporto di Deadline non menziona tuttavia quali mostri compariranno nel film, né se il progetto sarà collegato all'omonima canzone di Bobby Pickett a tema Halloween. Stawski e John Fischer figurano come produttori esecutivi, mentre Marty Bown della Temple Hill è il produttore, con Jeyun Munford e Tony Ducret che supervisioneranno il progetto per gli Universal Studios.

Ricordiamo che a gennaio il responsabile della produzione della Universal, Peter Cramer, ha rilasciato una dichiarazione sulla cancellazione ufficiale del Dark Universe. La compagnia cercherà di riportare in auge i suoi personaggi horror più famosi con l'imminente The Invisible Man, interpretato da Elizabeth Moss, e il misterioso Dark Army di Peter Feige, film nato da un'idea originale del regista di Ghostbusters per il quale non sono disponibili ulteriori dettagli.