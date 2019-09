La Universal fissa la data d'uscita per News of the World di Paul Greengrass con Tom Hanks

È grazie a Deadline che scopriamo che la Universal Pictures ha fissato la data d'uscita ufficiale americana per l'annunciato News of the World, nuova collaborazione tra il regista Paul Greengrass e il grande Tom Hanks. Il film sarà infatti distribuito nelle sale il 25 dicembre 2020, il giorno di Natale.

Basato sul romanzo omonimo del 2016 scritto da Paulette Jiles, News of the World è ambientato nel 1870 e ha per protagonista il Capitano Jefferson Kyle Kidd, un uomo texano che gira ogni paese per leggere alle persone le notizie da tutto il mondo. A tutte quelle persone che altrimenti sarebbero escluse da tutto. Kidd decide di accompagnare una bambina di dieci anni a San Antonio dai suoi parenti, dopo che dei nativi americani erano riusciti a salvarla e allevarla.



Tom Hank e Pual Greengrass tornano dunque a lavorare insieme dopo il successo di Captain Phillips - Attacco in mare aperto del 2013. L'ultimo film del regista è stato il dibattuto 22 luglio, uscito su Netflix lo scorso anno e dedicato alla strage di Utoya. Rivedremo invece Tom Hanks nell'applauditissimo A Beautiful Day in the Neighborhood, che potrebbe valergli la sua sesta candidatura all'Oscar.



News of the World arriverà comunque dopo altri due interessanti progetti con Hanks attualmente in lavorazione, che sono il war drama Greyhound di Aaron Schneider e lo sci-fi BIOS di Miguel Sapochnik, in arrivo rispettivamente l'8 maggio 2020 e il 2 ottobre 2020.