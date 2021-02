Universal, ecco il concorso artistico ispirato ai classici Mostri del cinema

Per onorare i fondamentali anniversari di alcune delle leggende più spaventose della storia del cinema, Universal Pictures ha lanciato nelle scorse ore il concorso Universal Monsters: Out of the Shadows, che sarà ospitato prossimamente sulla piattaforma di creazione contenuti conosciuta come Tongal.

L'iniziativa artistica è rivolta ai soli residenti negli Stati Uniti d'America e richiede ai partecipanti di creare un personaggio completamente originale ispirato al classico cast di Mostri Universal che comprende tra gli altri Dracula, Frankenstein, l'Uomo Invisibile, L'Uomo Lupo, la Moglie di Frankenstein, la Creatura della Laguna Nera, La Mummia, il Fantasma dell'Opera e il Gobbo di Notre Dame.



Il concorso sarà attivo da oggi, 11 febbraio, fino al prossimo 4 marzo 2021 e spera di raggruppare insieme artisti ispirati e visionari. Holly Goline, dirigente cinematografica della Universal responsabile proprio dei Mostri della società, ha dichiarato al riguardo:



"Cerchiamo creativi attratti dalla narrativa secondo cui gli Universal Monsters sono pensati come gli outsider originali, i disadattati e gli incompresi".



Il vincitore del concorso riceverà 10 mila dollari e la sua creazione sarà valutata da una stimata giuria composta tra gli altri da Robert Kirkman (Invincible, The Walking Dead), Andy e Barbara Muschietti (The Flash, IT).



Vi ricordiamo intanto che sono in lavorazione un film sci-fi western su Dracula diretto da Chloe Zhao e un reboot di The Wolfman diretto da Leigh Whannell e con protagonista Ryan Gosling.