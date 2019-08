Universal blocca la promozione di The Hunt dopo le recenti sparatorie di massa a El Paso

A causa delle recenti sparatorie di massa avvenute lo scorso fine settimana a El Paso e Dayton, la Universal Pictures ha temporaneamente sospeso la campagna marketing per The Hunt, il nuovo film horror prodotto dalla Blumhouse e scritto dall'acclamato sceneggiatore Damon Lindelof.

"Per la sensibilità all'attenzione sulle recenti tragedie avvenute nel paese, Universal Pictures e i cineasti di The Hunt hanno temporaneamente sospeso la sua campagna di marketing per il film", ha comunicato un rappresentante dello studio in una dichiarazione inviata a TheWrap.

Giocando sulle divisioni politiche dell'era della presidenza Trump, The Hunt segue 12 conservatori che scoprono di essere stati rapiti e portati a The Manor, un terreno di caccia dove i miliardari liberali pagano una somma spropositata per cacciarli come sport. Hilary Swank interpreta il fondatore di The Manor, mentre Betty Gilpin interpreta la protagonista, leader del gruppo delle giovani prede.

Il trailer di The Hunt, che mostra uno scontro a fuoco in campo aperto e il personaggio della Gilpin che uccide due dei patroni del Manor con un fucile da caccia, è stato rilasciato qualche giorno fa. Uno spot pubblicitario per il film andato in onda su ESPN nel fine settimana è stato cancellato subito dopo la sparatoria che ha ucciso ventidue persone.

Nel corso degli anni, soprattutto negli USA, il marketing dei film è sempre stato moderato a seguito delle grandi tragedie. Uno dei più famosi esempi è stato un trailer per Spider-Man di Sam Raimi, nel quale si vedeva Spider-Man lanciare un elicottero pieno di rapinatori di banche tra le torri del World Trade Center, bloccandolo con la ragnatela: il filmato venne cancellato a seguito degli attacchi dell'11 settembre.

L'uscita prevista negli Stati Uniti per The Hunt è ancora fissata al 27 settembre.