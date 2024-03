Universal annuncia il film su Prince: sarà un jukebox musical prodotto da Ryan Coogler

Dopo le ultime novità su Joker: Folie à Deux, torniamo a parlare di 'jukebox musical' grazie al nuovo progetto della Universal Pictures e Ryan Coogler, che hanno appena annunciato un film sul mitico Prince.

Come segnalato in esclusiva da Jeff Sneider, in uno scoop successivamente confermato anche da The Hollywood Reporter e Deadline, il regista di Black Panther produrrà un musical jukebox senza titolo con le canzoni di Prince per la Universal Pictures: il film, in sviluppo dal 2018, proviene da Proximity Media e ha una sceneggiatura di Bryan Edward Hill, e tra i produttori oltre a Coogler ci sono anche Zinzi Coogler, Sev Ohanian e il presidente dell'Universal Music Publishing Group Jody Gerson, con Rebecca Cho di Proximity come produttrice esecutiva.

All'inizio di questa settimana è stato annunciato che il prossimo lungometraggio di Ryan Coogler, il misterioso film di vampiri con Michael B Jordan, uscirà il 7 marzo 2025 distribuito da Warner Bros, con lo studio che ha ottenuto l'ambito progetto a febbraio dopo una lunga guerra di offerte. Per quanto riguarda Prince, l'icona del mondo della musica rivista recentemente nel film Netflix su We are the world, è l'autore di alcuni dei brani più celebri di tutti i tempi come "When Doves Cry", "Let's Go Crazy", "Kiss", "Batdance" e "Sign o' the times": al cinema è stato il protagonista del cult Purple Rain, il musical rock di Albert Magnoli e Warner Bros Pictures ispirato al suo leggendario brano omonimo del 1984, che festeggerà il 40esimo anniversario il prossimo luglio.

