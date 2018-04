Universal annuncia la data d'uscita del musical di Danny Boyle

Universal Pictures ha annunciato che distribuirà il musical di Danny Boyle, ancora senza titolo, dal 13 novembre 2019. Al momento non ci sono altri titoli programmati in uscita per quella data, anche se sarà in competizione con IT: Capitolo Due, alla seconda settimana di programmazione. Per Danny Boyle si tratta del primo musical in carriera.

Insieme allo sceneggiatore Richard Curtis, Danny Boyle si avventura in questo progetto, una nuova commedia musicale prodotta da Working Title con protagonisti Lily James, Himesh Patel, Kate McKinnon e probabilmente la popstar Ed Sheeran.

Nelle scorse ore infatti è stato riferito dal Daily Mail che Ed Sheeran sarebbe in trattative per interpretare un ruolo nel film, che racconterà la storia di un uomo che un giorno al suo risveglio scopre di essere l'unico essere umano a ricordare le canzoni dei Beatles.

Sheeran dovrebbe scrivere anche una nuova canzone per il film, che includerà alcuni successi dei Fab Four.

Prodotto da Tim Bevan ed Eric Fellner, il film verrà distribuito dalla Universal Pictures. Danny Boyle potrebbe lavorare al nuovo film di James Bond, nel caso venga accettata la sceneggiatura a cui sta lavorando insieme a John Hodge.