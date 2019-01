Universal annuncia Cult on the Wall, collana dedicata ad alcuni film indime

Universal lancia Cult on the Wall, nuova collana dedicata all'homevideo per celebrare un catalogo di grandi cult. Queste nuove edizioni sono disponibili da oggi 16 gennaio.

All'interno della collana, che spazia da grandi film d'autore a cult di grande successo al botteghino, troveremo Animal House (1978), Apollo 13 (1995), Ghost – Fantasma (1990), Ghostbusters (1984), I guerrieri della notte (1979), Jesus Christ Superstar (1973), Ritorno al futuro (1985), Scarface (1983), School of Rock (2003), Snatch – Lo strappo (2000), Taxi Driver (1976), Watchmen (2009).

In calce alla notizia potete trovare le immagini della collana.

"In un’epoca in cui tutto si fa digitale e volatile, è fondamentale rimanere attaccati a ciò che fa parte della nostra storia personale, ma anche di quella di tutti. Universal Pictures Home Entertainment Italia lancia così la collana Cult on the Wall, per celebrare proprio i film che ci hanno cresciuto e resi grandi, ognuno con un pezzetto di sé, con il progetto di riportare il cinema ed i grandi capolavori della ricchissima library Universal nelle case e sulle pareti delle stanze di adolescenti e non, come avveniva negli anni ’80 e come accade molto meno oggi.

Per la prima volta, 12 imperdibili titoli cult saranno disponibili in Dvd dal 16 gennaio 2019, in un’esclusiva edizione contenente sia il dvd che il poster del film! Da collezionare sulla propria mensola, ma non solo: da appendere ai propri muri e celebrare il cinema più grande ogni giorno, dalla propria stanza e sulla propria tv."