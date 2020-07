Universal ed AMC fanno pace, e l'accordo cambierà per sempre Hollywood: ecco come!

Dopo la lite scoppiata in piena pandemia, Universal Pictures e la catena di cinema AMC Theaters hanno annunciato un accordo pluriennale per la distribuzione dei film con banner Universal Pictures e Focus Features in grado di rivoluzionare il mercato di Hollywood.

Il nuovo accordo, infatti, abbassa a soli 17 giorni la finestra temporale di programmazione nelle sale prima del passaggio all'home-video, un cambiamento drastico rispetto all'attuale finestra di 90 giorni. Il nuovo accordo prevede che i film distribuiti da Universal Pictures e Focus Features possano essere proiettati nei cinema AMC per sole tre settimane (week-end inclusi) prima di poter approdare liberamente sulle piattaforme di video on demand, tra le quali anche la AMC Theatres On Demand.

Le discussioni tra le due parti sugli accordi di distribuzione internazionale riportano: "L'esperienza teatrale continua ad essere la pietra angolare della nostra attività", ha dichiarato la presidente della Universal Filmed Entertainment Group Donna Langley. "La partnership che abbiamo stretto con AMC è guidata dal nostro desiderio collettivo di garantire un futuro fiorente per l'ecosistema di distribuzione cinematografica e di soddisfare la domanda dei consumatori con flessibilità e opzionalità".

Peter Levinsohn, vicepresidente della Universal e Chief Distribution Officer, ha aggiunto: “L'impegno di Universal per l'innovazione nel modo in cui vengono forniti i contenuti al pubblico è ciò che tutti i nostri artisti, partner e azionisti si aspettano da noi, e siamo entusiasti dell'opportunità che questa nuova struttura presenterà per far crescere la nostra attività commerciale. Siamo grati ad AMC per la loro collaborazione e il modo in cui hanno lavorato con noi per raggiungere questo storico accordo."

Questo rivoluzionario accordo segue un 2020 turbolento per le due società, durante il quale AMC Theatres aveva messo al bando i titoli della Universal Pictures dopo che la major aveva pubblicato Trolls World Tour direttamente su piattaforme VOD, annullando accordi distributivi anche per film come The Invisible Man, The Hunt e Emma dopo che le loro uscite teatrali sono state interrotte dalla pandemia di coronavirus.