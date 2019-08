L'uniforme di Captain Marvel in Avengers: Endgame è un omaggio alle origini

L’uscita in digitale di Avengers: Endgame ha permesso a molti cultori del dettaglio di catturare sfumature difficili da intuire alla visione su grande schermo; tra queste figura anche la divisa indossata dal personaggio di Brie Larson, le cui tonalità richiamano i contrasti cromatici dell’eroe classico, impreziosendo così il sottotesto del film.

Il colpo d’occhio, e più in generale l’attenzione ai minimi particolari, può essere croce e delizia di una produzione cinematografica, tanto da osannarla o affossarla senza mezzi termini: pensando al solo Avengers: Endgame, le rivelazioni su un errore di continuità o sui capelli di Brie Larson sono giusto gli ultimi risultati di una ricerca certosina o magari di un backstage decisamente scrupoloso che allettano gli appassionati e getta luci inattese sulla produzione.

Il successo planetario del Marvel Cinematic Universe torna sotto questi riflettori per una simmetria concettuale che arricchisce il simbolismo visivo degli eroi: in una inquadratura di Avengers: Endgame si può infatti notare una colorazione invertita dell’uniforme di Captain Marvel, ribaltando le tonalità scure e rossastre per proporre a prima vista una versione diversa del costume.

C’è chi in realtà ha riconosciuto una citazione alla veste di Mar-Vell, la prima incarnazione maschile che risale al 1967; nelle avventure originali della Marvel Comics il personaggio riesce a conquistare la fama tra gli umani che lo consacrano come Capitan Marvel storpiando il nome proprio.

Si aggiunge così al novero delle curiosità un altro dettaglio che farà sicuramente la felicità degli appassionati e conferma l’intervista ai fratelli Russo che si sono dichiarati orgogliosi di quanto svolto per la produzione titanica di Avengers: Endgame.