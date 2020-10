Unicorn: Warriors Eternal è la nuova e folle serie animata HBO Max di Genndy Tartakovsky

Genndy Tartakovsky è davvero inarrestabile. L'autore e animatore di origini russo-americane già creatore della straordinaria Samurai Jack, de Il Laboratorio di Dexter e Primal ha infatti presentato nelle ultime ore il suo nuovo progetto originale, ovviamente intrigante e folle e intitolato Unicorn: Warrarios Eternal.

La serie è una co-produzione Cartoon Network ed HBO Max e approderà sia sullo storico canale d'animazione sia sulla nuova piattaforma streaming di Warner Bros, sempre più ricca di prodotti interessanti e di altro profilo qualitativo.



Nel comunicato ufficiale si legge che la serie "seguirà una squadra di antichi eroi adolescenti mentre collaborano insieme per proteggere il mondo da un presagio imprevisto. Con temi che dal soprannaturale si intrecceranno all'avventura, la nuova serie sarà ricca di storie divertenti e misteriose basate sui di uno storytelling multi-generazionale, per bambini, adolescenti e adulti".



Si legge ancora: "Gli Unicorni della storia simboleggiano i virtuosi, apparendo per assicurarsi la bontà dei regni che proteggono. Quando i nostri eroi si risvegliano troppo presto, si ritrovano incastrati in dei corpi da adolescenti, senza ricordi della loro antica storia e con abilità fisiche e magiche indebolite o frammentate".



Cosa ne pensate? Vi affascina questa Unicorn: Warriors Eternal di Genndy Tartakovsky?