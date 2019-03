Unicorn Store: il trailer del film diretto e interpretato da Brie Larson

Netflix ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Unicorn Store, film esordio alla regia di Brie Larson. l'interprete di Captain Marvel sarà anche la protagonista del film nel quale reciterà anche Samuel L. Jackson, anche lui apparso nella recente pellicola dei Marvel Studios.

Come potete vedere nel trailer, il film seguirà le vicende di Kit, una giovane donna che dopo essere stata cacciata dall'accademia artistica è costretta a tornare a casa dei suoi genitori. La sua vita però cambia quando riceve un misterioso invito che potrebbe realizzare il suo sogno d'infanzia: guidare lo Unicorn Store.

Dopo essere stato presentato al Toronto International Film Festival del 2017, Unicorn Store ha finalmente una data di uscita: approderà su Netflix il prossimo 5 aprile. Il film è diretto dalla Larson su una sceneggiatura di Samantha McIntyre. Nel cast troveremo anche John Cusack e Bradley Whitford nei panni dei genitori della protagonista. Tra i produttori del film figura anche Ruben Fleischer, regista del poco apprezzato Venom.

Brie Larson, vincitrice del premio Oscar come miglior attrice per il suo ruolo in Room, ha recentemente conquistato i fan di tutto il mondo con il suo ruolo in Captain Marvel, nuova pellicola targata Marvel Studios che si prepara a superare i $900 milioni di incassi.