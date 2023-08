Quali sono gli unici 6 film ad aver superato il miliardo al box office dopo il covid? In questo articolo vi riportiamo l'elenco completo dei pochissimi titoli che non hanno per niente risentito dei grossi cambiamenti subiti dall'industria a causa della pandemia.

Gli unici sei film che sono riusciti a superare questo importante traguardo al box office globale dopo la pandemia sono, in ordine di incassi, Avatar: La via dell'acqua, Spider-Man: No Way Home, Top Gun: Maverick, Super Mario Bros, Barbie e Jurassic World: Il Dominio: di questi, soltanto Avatar: La via dell'acqua è riuscito nell'impresa due volte, spingendosi addirittura oltre i due miliardi, mentre Spider-Man: No Way Home si è dovuto fermare 'solo' a quota 1,9 miliardi. Super Mario Bros è il primo film del 2023 ad aver varcato questa soglia, ed è attualmente il film col maggior incasso dell'anno, anche se le proiezioni danno per certo che Barbie riuscirà a superarlo nei prossimi giorni.

Qui sotto l'elenco completo dei film con i loro rispettivi incassi:

Avatar: La via dell'acqua - 2,3 miliardi di dollari

Spider-Man: No Way Home - 1,9 miliardi di dollari

Top Gun: Maverick - 1,4 miliardi di dollari

Super Mario Bros - 1,3 miliardi di dollari

Barbie - 1,2 miliardi di dollari

Jurassic World: Il dominio - 1,01 miliardi di dollari

Per altre letture, vi ricordiamo che Barbie è diventato il più grande successo della storia di Warner Bros a livello domestico superando The Dark Knight, e presto dovrebbe diventarlo anche a livello globale superando Harry Potter e I doni della morte: Parte due.