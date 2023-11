Unica, il docufilm Netflix su Ilary Blasi si presenta nel primo trailer! La data d'uscita

Netflix ha pubblicato il primo trailer di Unica, il nuovo docufilm che racconta la storia di Ilary Blasi, popolare conduttrice tv di successo di alcuni dei programmi televisivi più famosi d'Italia come Le iene, L'isola dei famosi e il Grande Fratello VIP, nonché ex moglie del famoso calciatore della Roma Francesco Totti.

Nel trailer è proprio Ilary Blasi a rivolgersi agli spettatori:"A volte si è detto troppo, a volte si è detto troppo poco, a volte si è detto sbagliato. Voglio raccontarvi la mia storia. Per raccontarvi un po' di me e di tante cose che non sapete. Io difficilmente mi emoziono e sono agitata. Non sono per niente ansiosa. Però qui si parla di me".



La chiusura del trailer è sempre di Blasi, che afferma come 'ne sono state dette tante'. Un riferimento piuttosto esplicito probabilmente alla querelle con Totti, che ha tenuto banco per diverso tempo sui giornali di gossip e non solo. Il docufilm sarà disponibile su Netflix dal 24 novembre.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno rappresentato una delle coppie più famose e amate dal pubblico italiano.

I due si sposarono il 19 giugno 2005 e dall'unione nacquero tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. L'11 luglio 2022 Totti e Blasi annunciarono la separazione dopo diciassette anni di matrimonio.



Il docufilm dovrebbe ripercorrere le tappe della carriera di Ilary Blasi senza tralasciare la sfera personale della conduttrice, come si evince anche dal trailer che potete vedere in calce alla news.



Dopo le voci circolate in estate di problemi tra Ilary Blasi e Mediaset, ora la conduttrice si è presa il proprio spazio su Netflix ed è pronta a raccontare la propria storia.