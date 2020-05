Unhinged con Russell Crowe scavalcherà Tenet come primo film dell'estate?

Pochi giorni fa Christopher Nolan ha detto di essere irremovibilmente pronto a portare Tenet al cinema, che fino a poche ore fa era candidato ad essere il primo film della stagione estiva e portabandiera della ripartenza cinematografica. A lanciare un guanto di sfida è però Russell Crowe con il suo Unhinged, che potrebbe uscire addirittura prima.

La notizia dell'ultim'ora è infatti che l'ex Gladiatore ha pronto a sorpresa un nuovo entusiasmante film, tutta azione e colpi di scena e che uscirà tra poco meno di due mesi.

È stato infatti annunciato che la pellicola sarà distribuita in contemporanea in molti Paesi e città del mondo: Australia, Cina, Repubblica Ceca, Finlandia, Germania, Hong Kong, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Corea del Sud, Spagna, Svezia, Svizzera e Taiwan sono solo alcune delle tappe del "tour internazionale" di Unhinged, che uscirà in una data ancora incerta, ma sicuramente compresa tra gli ultimi giorni di giugno ed i primi di luglio.

La sorprendente notizia è stata accompagnata anche da un singolare trailer, che troverete nel player in alto, in cui vediamo Crowe alle prese con comportamenti violenti ed ossessivi verso una madre e suo figlio.

Diretto da Derrick Borte (American Dreamer), Unhinged vedrà nel cast anche Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi Simpson e Austin P. McKenzie.

Poco tempo fa l'attore ha compiuto 56 anni: ripercorrete con noi tutte le più importanti interpretazioni di Russell Crowe