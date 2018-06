Unfriended: Dark Web si mostra con un nuovo trailer

La Blumhouse ha rilasciato trailer e poster ufficiali di Unfriended: Dark Web, il sequel stand-alone del film del 2014 Unfriended

Dopo il grande successo del primo capitolo, costato appena un milione di dollari a fronte di un incasso di più di 60, i produttori di ottimi horror come Get Out e La notte del giudizio, hanno deciso di realizzare un seguito del found Footage.

In questo nuovo film, un gruppo di ragazzi si troverà in grossi guai dopo che uno di loro scoprirà dei file misteriosi in un laptop abbandonato. I protagonisti scopriranno che qualcuno sta osservando tutte le loro mosse e dovranno presto affrontare le insidie nascoste all'interno del deep web.

Unfriended: Dark Webb è scritto e diretto da Sephen Susco, autore della sceneggiatura di The Grudge, e prodotto da Timur Bekmambetov, Bazelevs Productions, e Jason Blum della Blumhouse Productions. Tra i membri del cast troviamo Betty Gabriel, Andrew Lees, Colin Woodell, e Connor Del Rio.

L'arrivo della pellicola nelle sale è previsto per il 20 luglio 2018.