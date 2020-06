Underworld, quando Michael Sheen registrò un dialogo di Frost/Nixon ricoperto di sangue

Il film andrà in onda su Rai 4 a partire dalle ore 21.20: qui potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Underworld - La ribellione dei Lycans . Per altri approfondimenti, invece, vi rimandiamo al dietro le quinte sulla scena di nudo integrale di Kate Beckinsale tagliata da Underworld: Evolution .

Durante le riprese della pellicola, infatti, Ron Howard chiese a Sheen di registrare un dialogo per Frost/Nixon - Il duello. L'attore, nonostante fosse ancora ricoperto di sangue finto , accettò e chiese ad una persona di immortalare il surreale momento: Ron Howard, certamente divertito dall'accaduto, di tutta risposta fece incorniciare la fotografia e la espose.

Dopo Underworld: Evolution , la messa in onda della saga action horror prosegue con Underworld - La ribellione dei Lycans , prequel del 2009 incentrato sul Lucian di Michael Sheen . Proprio la star, fu protagonista di un curioso retroscena sul set.

