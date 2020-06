Underworld: Evolution, ecco perché il nudo integrale di Kate Beckinsale venne tagliato

Questa sera su Rai 4 va in onda Underworld: Evolution, secondo capitolo della saga action/horror con protagonista Kate Beckinsale, la quale durante le riprese ha partecipato ad una scena di nudo integrale poi tagliata dalla versione cinematografica e mai resa disponibile.

La scena di sesso tra Selene e Michael (Scott Speedman) è stata infatti girata con entrambi gli attori senza vestiti ed inclusa nella prima versione della pellicola, quando non erano ancora stati applicati gli effetti speciali.

Rimossa dal cut finale di Underworld: Evolution, la sequenza in questione può essere comunque intravista tramite alcuni frame inseriti per errore più avanti nel corso del film, in particolare nella parte in cui Marcus beve il sangue di Selene e quest'ultima rivive alcuni suoi ricordi.

Nel traccia commentary del DVD, il regista Lin Wieman rivelò l'esistenza di una versione estesa di Underworld: Evolution che sarebbe potuta arrivare tramite home video, ma che alla fine non fu mai pubblica. Durante un'intervista, inoltre, Wieman spiegò che la scena di nudo era stata eliminata per evitare che la pellicola ottenesse il rating NC-17 (superiore anche al rating R).

Ambientato durante la guerra tra Vampiri e Licantropi introdotta nel primo capitolo, in Underworld: Evolution si scoprono le origini dell'odio tra le due razze grazie alle ricerche della vampira Selene e dell'ibrido Michael, che tentano di venire a capo della loro discendenza. Naturalmente questo finirà per portarli ad una nuova resa dei conti.

Nei giorni scorsi, lo ricordiamo, Kate Beckinsale ha accusato Harvey Weinstein di un fatto avvenuto dopo la premiere di Serendipity.