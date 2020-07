Underworld: Blood Wars, vedremo mai un nuovo capitolo della saga con Kate Beckinsale?

Questa sera torna nelle TV italiane Underworld: Blood Wars, quinto episodio della saga action horror con protagonista Kate Beckinsale. A quattro anni dall'uscita del film nelle sale, scopriamo insieme se esistono delle possibilità per l'arrivo di un nuovo capitolo.

Interrogata sull'argomento ancora prima della release, l'interprete di Selene aveva commentato: "Abbiamo sempre proceduto volta per volta. Tutto è sempre dipeso dal pubblico, che per ora si è sempre mostrato interessato alla saga. Non abbiamo bisogno di lanciare fuori capitoli a casaccio, serve un’audience pronta ad accoglierli. Io oltretutto non sono mai stata legata al ruolo di Selene prima che l’idea per il film venisse proposta. Abbiamo un’altra strada da percorrere? Dipende tutto da questo."

L'interesse del pubblico, essenziale per il proseguimento di una saga di questo tipo, è però calato proprio in seguito all'uscita di Underworld: Blood Wars, che oltre alla stroncatura della critica ha rimediato anche un flop al box office.

Due anni più tardi, nel 2018, la Beckinsale ha chiuso definitivamente la porta ad un suo ritorno nella saga, confermando durante un'intervista che non avrebbe più ripreso i panni della guerriera vampire. In attesa di eventuali novità, dunque, al momento non è previsto l'arrivo di un nuovo Underworld.

Il quinto capitolo, in onda questa sera alle 21.20 su Rai 4, segue la guerriera vampira Selene, costretta a difendersi dai brutali attacchi che le vengono sferrati dal clan dei Lycans e dalla fazione di Vampiri che l’ha tradita. Con al fianco due soli alleati, David e suo padre Thomas, deve porre fine all'eterna guerra fra Lycans e Vampiri, anche se questo significa per lei l’estremo sacrificio.

