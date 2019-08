Underwater: primo trailer ufficiale per il survival horror con Kristen Stewart

Dopo le recenti dichiarazioni di Kristen Stewart 20th Century Fox ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Underwater, nuovo film horror che vedrà l'attrice impegnata in un disperato tentativo di sopravvivenza al fianco di T.J. Miller e Vincent Cassel.

Potete trovare il trailer italiano e quello in lingua originale rispettivamente in alto e in calce alla notizia.

Ambientato nelle profondità marina, il film segue le vicende di un gruppo di ricercatori che dovranno lottare per la propria sopravvivenza dopo che un terremoto ha distrutto il loro laboratorio sottomarino. Come potete vedere nel trailer, inoltre, i personaggi dovranno vedersela con delle pericolose creature all'interno del loro habitat naturale.

Parlando del suo personaggio in una recente intervista con Entertainment Weekly, la Stewart ha descritto il film come una "meditazione oscura e traumatica su cosa voglia dire essere isolati". Stando a queste prime immagini la pellicola punterà su delle atmosfere claustrofobiche alla Alien o The Descent.

Diretto da William Eubank (The Signal), Underwater vedrà nel cast anche John Gallagher Jr., per uscita prevista nelle sale americane il prossimo 10 gennaio. Per il mercato italiano al momento è indicato un generale 2020.

Nel 2019 Kristen Stewart tornerà su grande schermo anche con il reboot di Charlie's Angels, mentre per l'inizio di settembre è attesa a Venezia per l'anteprima di Against All Enemies di Benedict Andrew, film in cui l'attrice vestirà i panni di Jean Seberg.