Underwater, svelato un inquietante easter-egg di Alien nel film con Kristen Stewart

Che Underwater fosse ispirato a Alien di Ridley Scott era stato chiaro fin dal trailer ufficiale, eppure probabilmente nessuno finora era stato in grado di scovare questo easter-egg quasi invisibile nascosto nel film dal regista William Eubank.

Per rivelarlo ai suoi fan, lo stesso Eubank è comparso sulla sua pagina ufficiale di Twitter postando una foto del personaggio di Vincent Cassel per festeggiare l'Alien Day: come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo, l'attore francese sfoggia in bella mostra un equipaggiamento griffato con il logo della Weyland-Yutani Corporation, ovvero la società responsabile di tanti danni extraterrestri (e non solo) nel popolare franchise sci-fi horror creato da Scott.

Essendo Underwater distribuito da 20th Century Fox, storica casa di produzione di Alien, è possibile che questo easter-egg fosse pensato per accostare in una certa misura i due universi narrativi, anche se questi dettagli non sono del tutto canonici. "Dato che è Alien Day immagino che sia un buon momento per pubblicare questo", ha condiviso Eubank su Twitter. "Lascerò che gli occhi acuti lo trovino da soli ..." Ad accompagnare il tweet c'era un frame di Underwater con il co-protagonista Lucien, che potete trovare in calce all'articolo.

Voi cosa ne pensate? E' possibile che i due franchise siano collegati? Avevate scovato il riferimento? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Underwater e all'Everycult su Alien di Ridley Scott.