Underwater, e se film con Kristen Stewart facesse parte dell'universo di Cloverfield?

Con la premessa che coinvolge un enorme e misterioso mostro marino che attacca un ignaro gruppo di persone, Underwater sarebbe stato perfetto per inserirsi nella continuity di Cloverfield, l'universo narrativo horror sci-fi creato da JJ Abrams e Matt Reeves.

E, non a caso, una nuova teoria lega la storia alla base di Underwater a quella del film originale di Cloverfield, uscito nel 2008. La Tagruato, la stessa compagnia per la quale Rob doveva andare a lavorare in Giappone nel film di Matt Reeves, aveva una stazione di perforazione situata nel mezzo dell'Oceano Atlantico. Gli operai di quella stazione hanno perforato troppo a fondo e nel punto sbagliato, scatenando i mostri che popolavano il primo film.

Allo stesso modo, il team di ricercatori di Underwater scatena accidentalmente la furia di un mostro marino dopo aver scavato nel fondo dell'oceano. La teoria immagina che quella con Kristen Stewart sia la stessa stazione di perforazione di Cloverfield, cosa che farebbe di Underwater un prequel del film di Reeves. Inoltre, nella storia di un giornale mostrata nel finale del film del 2020, rivela che solo due membri della squadra riescono a sopravvivere all'incidente, ma il loro datore di lavoro rifiuta di commentare l'accaduto. Se il film avesse rivelato che questo datore di lavoro altri non è che la Tagruato, allora il cerchio si sarebbe chiuso.

Tuttavia, a causa del fatto che il personaggio della Stewart, Norah, alla fine del film SPOILER uccide il mostro prima che questo possa emergere, diventa chiaro che gli universi si sfiorano soltanto senza mai entrare in contatto. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

