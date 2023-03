Da Understudy, Jonathan Majors nel film Amazon: Spike Lee alla regia?

La star di Creed 3 e Ant-Man and the Wasp: Quantumania Jonathan Majors sarà attore e produttore di Da Understudy, lungometraggio targato Westbrook Studios che è attualmente in sviluppo presso gli Amazon Studios. Secondo alcune voci, il regista sarà nientemeno che Spike Lee.

Lee è un regista, sceneggiatore, attore e produttore estremamente poliedrico, e la sua impronta gioverà molto al prodotto – basti pensare ai recenti New York New York e Da 5 Bloods - Come fratelli, pubblicati entrambi nel 2020. E i suoi progetti non finiscono qui: Spike Lee sarà alla regia di un film Marvel?

Le informazioni sulla sceneggiatura scritta da Tom Hanada (Motherland, Non è mai troppo tardi), Zach Strauss (SMILF, NCIS: New Orleans) e Tyler Coler sono ancora poche, ma sappiamo che sarà incentrata su un sostituto di una produzione di Broadway che trova un nuovo ruolo per il quale è addirittura disposto a uccidere. La troupe del progetto cinematografico – quello vero – comprende inoltre Jon Mone e Mike Soccio (produttori), Tyler Cole (produttore esecutivi) e Ryan Shimazaki (supervisore del progetto per conto di Westbrook Studios). Da Understudy rappresenterà il debutto al di là della macchina da presa di Jonathan Majors, ora al cinema in Creed 3, che disintegra Ant-Man and the Wasp: Quantumania al box-office USA.

La carriera dell'attore è costellata di riconoscimenti: basti pensare alla candidatura al Black Reel Awards come miglior attore non protagonista (The Last Black Man in San Francisco), a quella al Critics' Choice Movie Awards per il miglior cast (The Hrder They Fall) e soprattutto al "Fan Favorite" STARmeter Award, recentemente consegnato a Majors.