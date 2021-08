Under Wraps, primo trailer per il remake del film di Disney Channel: ecco quando uscirà

"Avete mai avuto per amica una mummia?". Disney Channel torna alla riscossa con il remake di una delle sue produzioni, il Disney Channel Original Movie Under Wraps, di cui è già disponibile un primo trailer. Scopriamo insieme cosa ci aspetta e quando la pellicola arriverà sul piccolo schermo.

Sono tanti i Disney Channel Original Movies che hanno fatto la storia del network, e molti di questi si trovano attualmente sulla piattaforma streaming Disney+.

Tuttavia, ve ne è uno che forse sono in pochi a ricordare, almeno rispetto a un High School Musical o a un Camp Rock, ma non per questo meno interessante: stiamo parlando di Under Wraps (Una Mummia per Amico), film del 1997 diretto da Greg Beeman con protagonisti tre adolescenti e... Una mummia.

La stessa premessa avrà il remake odierno, che condivide anche lo stesso titolo, ma declinato in modo tale da essere accattivante sia per i fan dell'originale, sia per le nuove generazioni.

"La storia reinventata è ambientata qualche giorno prima di Halloween, quando i dodicenni Gilbert, Marshall e Amy riesumeranno accidentalmente una mummia nello scantinato di un vicino e decideranno di chiamarla Harold!. Tuttavia, dovranno affrettarsi a far tornare il loro nuovo amico nel suo luogo di riposo prima che scocchi la mezzanotte" recita la sinossi ufficiale, e tanto effettivamente traspare dal primo trailer.

"Under Wraps ha introdotto una generazione di ragazzi e le loro famiglie a quello che è la colonna portante della nostra programmazione: i Disney Channel Original Movies" ha affermato Lauren Kisilevsky, vice president, Original Movies di Disney Channel "Siamo entusiasti di dare nuovamente il benvenuto al pubblico nello spirito di Halloween, e celebrare l'improbabile amicizia tra tre ragazzi e una mummia per quella che sarà una grande avventura".

Under Wraps con Christian J. Simon, Malachi Barton, Sophia Hammons e Phil Wright arriverà a ottobre su Disney Channel.