Under The Silver Lake: rinviata la data di uscita negli Stati Uniti!

Dopo essere stato presentato in concorso all'ultimo Festival di Cannes, il nuovo film di David Robert Mitchell Under The Silver Lake sarebbe dovuto uscire nei cinema statunitensi quest'estate, durante il mese di giugno.

Poche ore fa, invece, è arrivato l'annuncio ufficiale che la casa di produzione A24 ha rinviato l'uscita del film nelle sale, spostando la data di rilascio dal 22 giugno al 7 dicembre 2018.

Il motivo di questa decisione appare chiaro, e cioè avvicinare il più possibile l'opera di Mitchell alla stagione dei premi e puntare ad ottenere qualche nomination durante le manifestazioni cinematografiche più importanti dell'anno, come i Golden Globe, i vari Guilds of America, i Critics' Choice e soprattutto gli Academy Awards.

Il "neo-nato" studio A24 (così chiamato perché l'idea di aprire una casa di produzione arrivò ai tre fondatori durante un viaggio in Italia lungo l'autostrada 24) dalla sua creazione nel 2012 ha prodotto alcuni dei migliori film del XXI secolo ed è già arrivata agli Oscar con Ex-Machina, Room, The Disaster Artist e soprattutto Moonlight, che gli valse il premio al Miglior Film in collaborazione con Plan B, quindi è facile comprendere l'ambizione dietro ogni nuovo progetto.

Under The Silver Lake rappresenta il ritorno dell'acclamato autore David Robert Mitchell, nuova stella del cinema indipendente americano che ha sceneggiato e diretto i magnifici The Myth of the American Sleepover e l'horror It Follows. Il trailer ufficiale ha rivelato la trama del noir-stoner movie con protagonisti Andrew Garfield e Riley Keough, che racconterà la storia di un giovane innamorato della sua vicina di casa costretto ad improvvisarsi investigatore quando lei, da un giorno all'altro, scomparirà nel nulla.