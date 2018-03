Under the Silver Lake: Andrew Garfield e Riley Keough nel primo trailer ufficiale

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di Under the Silver Lake , nuovo film scritto e diretto dal geniale) che vede come protagonisti).

Con tonalità neo-noir febbrili e forti venature thriller horror, Under the Silver Lake racconterà la storia di Sam, un 33 disincantato dalla vita che conoscerà Sarah, una misteriosa donna che si diverte a nuotare e giocare nella piscina condominiale del suo appartamento. Quando Sarah scomparirà, Sam comincerà una ricerca davvero surreale per le strade di Los Angeles per scoprire il segreto che si cela dietro la scomparsa della ragazza. L'indagine lo condurrà nelle profondità più recondite del mistero, dello scandalo e delle cospirazioni che invadono la Città degli Angeli.



Under the Silver Lake si mostra come un crime thriller poliziesco dallo stile ricercato e tutto incentrato sui segreti della Dream Factory e del suo underground di aspiranti attori, gruppi glitter-pop e gang, tra vita notturna sfrenata, bellissime ragazze e memorabilia. Un po' una sorta di richiamo al fenomenale Mullholland Drive di David Lynch, se vogliamo, seppur con le dovutissime differenze del caso.



Nel cast del film troveremo anche Topher Grace, Jimmi Simpson, Sydney Sweeney, Grace Van Patten e Callie Hernandez, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 22 giugno 2018.