Uncut Gems: il nuovo film con Adam Sandler esordisce col 100% su Rotten Tomatoes

Era stato descritto come la miglior prova della carriera di Adam Sandler, e adesso che ha esordito al Toronto Film Festival anche la critica ha potuto dire la sua su Uncut Gems, il nuovo film dei fratelli Safdie.

I due autori, acclamati registi del circuito indipendente statunitense che tornano alla regia dopo Heaven Know What e soprattutto Good Time con Robert Pattinson, con il loro nuovo lungometraggio hanno esordito sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes con il 100% di giudizi positivi, dato da un totale di sette articoli pubblicati.

Staremo a vedere se col passare dei giorni la media andrà ad abbassarsi - come quasi sempre succede in questi casi - ma per adesso è di sicuro una nota di merito per i registi e per Sandler, attore che per antonomasia viene automaticamente accostato a film di dubbio livello.

Il film è descritto come un thriller poliziesco incentrato su Howard Ratner (Sandler), un carismatico gioielliere di New York che a causa di una sconsiderata scommessa finisce col perdere tutto quello che ha, e dovrà trovare un modo per riprenderselo.

Uncut Gems è prodotto da Martin Scorsese e vedrà nel cast anche Idina Menzel.

Il film arriverà nelle sale degli Stati Uniti a partire dal prossimo 13 dicembre.