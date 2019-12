Uncut Gems firma il miglior debutto al box office per la A24

Secondo quanto riportato da Variety, l'atteso thriller Uncut Gems ha registrato un nuovo record al box office per la A24, casa di distribuzione indipendente che solo quest'anno ha portato nelle sale pellicole come Midsommar, The Lighthouse e The Farewell.

Incassando $18,8 milioni nel suo weekend di apertura, infatti, il film con protagonista Adam Sandler - la cui interpretazione ha ricevuto anche i complimenti di Danniel Day-Lewis - ha surclassato il record precedente del film di Ari Aster ($11 milioni) per registrare la migliore performance di un film targata A24 in cinque giorni.

Diretto dai fratelli Josh e Benny Safdie (Heaven Knows What, Good Time), il film ha ora superato i $20 milioni di incasso negli Stati Uniti nonostante un'accoglienza negativa da parte del pubblico - con un CinemaScore di C+, il film ha registrato lo stesso apprezzamento del discusso Cats.

Di tutt'altro avviso è invece la critica, che lo aveva già elogiato durante il suo debutto al Telluride Film Festival: su un totale di 213 recensioni, Uncut Gems ha ottenuto un punteggio Rotten Tomatoes di 93%. L'audience score si ferma invece al 54% in linea con il CinemaScore.

Il record globale di incassi per la A24 al momento è in mano a Hereditary - Le Radici del male, debutto alla regia di Ari Aster, con $79 milioni incassanti in tutto il mondo. Al secondo posto troviamo invece l'apprezzato Lady Bird di Greta Gerwig con $78 milioni.

Il film con Adam Sandler sarà distribuito in Italia tramite Netflix, anche se al momento non è ancora stata rivelata una data di uscita ufficiale. Nell'attesa vi rimandiamo al trailer ufficiale di Uncut Gems.