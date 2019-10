Uncut Gems: per Adam Sandler è stato scrivere una lettera d'amore a New York

Nel corso della della storia del cinema New York City è stata raccontata in diversi modi e con visioni completamente differenti, da Mean Streets di Martin Scorsese a Manhattan di Woody Allen fino a Serpico di Sidney Lumet. L'ultimo omaggio a NY è quello dei fratelli Safdie, con il film Uncut Gems, che vede come protagonista Adam Sandler.

Uncut Gems è la storia di un gioielliere di diamanti di New York City, Howard Ratner, che nel 2012 è coinvolto in un giro ossessivo e frenetico di debiti di gioco e adulterio che si aggrava con una corsa contro il tempo per piazzare delle pietre preziose grezze provenienti dall'Etiopia.

Adam Sandler ha stupito la critica con la sua interpretazione, paragonata alla sorprendente performance in Ubriaco d'amore, film del 2002 di Paul Thomas Anderson.

L'attore ha parlato con Variety nel corso del red carpet alla presentazione del film:"Si tratta di una definitiva lettera d'amore per quel quartiere, per la 47ma Strada e il Quartiere dei Diamanti. Quando lo vedi è eccitante; è una parte così grande di New York. Si tratta di un luogo storico e non sono state girate troppe cose lì. Quando mi sono preparato per il film ho imparato molto sulla gioielleria e ho incontrato molti gioiellieri. Ho imparato molto sul gioco d'azzardo e ho incontrato molti giocatori d'azzardo; è passato molto tempo, per entrambe le cose. Lì c'è un'ossessione che ho davvero cercato d'imparare".

I fratelli Safdie, il cui padre ha lavorato per anni nel Quartiere dei Diamanti, ascoltando molti racconti su tutto ciò che vi accadeva hanno cercato di produrre il film - proponendolo a Sandler - già nel 2012, senza successo.

Timothée Chalamet ha detto di essere rimasto folgorato da Uncut Gems e il primo trailer del film anticipa la grande performance di Adam Sandler.