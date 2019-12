Uncut Gems con Adam Sandler riclassificato nella sezione dramma per i Golden Globe

Uncut Gems, il nuovo film con protagonista Adam Sandler, è stato ufficialmente riclassificato tra i drammi come categoria per i Golden Globe. Ad annunciarlo un rappresentante della Hollywood Foreign Press Association. Il film dei fratelli Safdie era stato inserito come musical/commedia ma affronterà i rivali nella categoria dramma.

Le nomination ufficiali saranno annunciate il prossimo 9 dicembre. Le regole della HFPA cambiarono dopo il 2016, quando Sopravvissuto - The Martian, diretto da Ridley Scott, vinse nella sezione commedia. La Hollywood Foreign Press Association modificò le regole alcuni mesi dopo, affermando che i drammi con toni comici verranno inseriti nella categoria dei drammi.



In Uncut Gems, Adam Sandler interpreta il proprietario di una gioielleria di New York, e giocatore d'azzardo compulsivo, che cerca in tutti i modi di rimediare ai debiti nei quali è incorso. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival nel mese di agosto e arriverà nelle sale cinematografiche americane dal prossimo 13 dicembre, grazie alla distribuzione di A24.

Ricordiamo che Uncut Gems è stato nominato a tre Gotham Award e cinque Independent Spirit Award, tra cui miglior film, miglior regia, miglior interprete maschile per Adam Sandler, miglior sceneggiatura e miglior montaggio.

Il film sinora ha raggiunto il punteggio del 95% su Rotten Tomatoes e molto probabilmente sarà tra i titoli protagonisti della 77ma edizione dei Golden Globe, che si svolgerà il 5 gennaio al Beverly Hilton Hotel, presentata da Ricky Gervais.

Adam Sandler ha raccontato un episodio divertente sul set di Uncut Gems. Inoltre Sandler ha ricordato la profezia errata del prof di recitazione sulla sua carriera.