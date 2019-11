Uncut Gems: Adam Sandler racconta un episodio divertente sul set del film

Un incidente particolare, accaduto sul set di Uncut Gems diretto dai fratelli Josh e Benny Safdie, ha coinvolto il protagonista del film, Adam Sandler, che durante la promozione della pellicola e nel corso di una proiezione in tarda serata ha voluto svelare ai presenti in sala l'aneddoto in questione. Un incidente sfortunato ma comunque divertente.

"C'erano questi ragazzi che mi stavano picchiando, erano davvero bravi ragazzi ma non avevano mai fatto un film prima. Quindi c'era il coordinatore degli stunt-man che diceva 'sai, non devi davvero soffocarlo'".

Il colpo di scena finale di questa particolare storia è che quando gli attori che soffocano Sandler nella scena sono stati avvisati di non esagerare, non hanno granché percepito la richiesta:"Era come provare ad arrendersi. Ero 'Adam nel personaggio' ed era come 'No, mi sta davvero soffocando in questo momento'".



Adam Sandler ovviamente sta bene, visto che è lui stesso a raccontare questo singolare episodio. La performance dell'attore, che veste i panni di un commerciante di gioielli che sta attraversando uno dei peggiori giorni della sua vita, è stata molto apprezzata.

Il debutto del film in diversi festival nel corso dell'autunno ha confermato la possibile presenza di Uncut Gems nell'imminente stagione dei premi.

Nel cast di Uncut Gems anche Lakeith Stanfield, Julia Fox, Idina Menzel e Eric Bogosian. Il film verrà distribuito limitatamente ad alcune sale dal 13 dicembre e poi dal 25 dicembre. A livello internazionale sarà disponibile su Netflix. Adam Sandler l'ha definito una lettera d'amore a New York e una piccola parte della sua performance si può apprezzare dal trailer del film.