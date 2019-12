Uncut Gems, Adam Sandler minaccia: 'Se non vinco l'Oscar farò un altro film orribile'

Forte del premio per il miglior attore dell'anno assegnatogli nelle scorse ore dal National Board Review, il grande Adam Sandler è apparso all'Howard Stern Show per promuovere il suo nuovo film, Uncut Gems.

Il noir dei fratelli Safdie, che ha esordito con un 100% di recensioni positive su Rotten Tomatoes ed è stato recentemente riclassificato come dramma in vista dei Golden Globe, ha catapultato la star nella corsa al miglior attore per gli Oscar 2020, al punto che perfino il sempre modesto Sandler ne sente già il profumo.

Scherzando sulle sue possibilità di vittoria, l'attore ha dichiarato di essere molto più impegnato che in passato per quanto riguarda la promozione del film: "E' scioccante, vero? Il film mi piace così tanto, e i fratelli Safdie e tutti quanti gli altri hanno lavorato così duramente per quest'opera film che non volevo fare quello che faccio di solito e semplicemente dire: 'Nah, non posso aiutarti a promuoverlo, vedetevela voi'. Sarebbe divertente ottenere una nomination, lo ammetto. Ma a quel punto vorrei vincere. Se non ci riesco, giuro che me ne torno a fare un film orribile di proposito solo per vendicarmi. È con questa minaccia che otterrò la statuetta."

Pensate che il suo piano diabolico porterà i frutti sperati? Staremo a vedere.

