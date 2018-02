Uncle Drew: ecco il teaser trailer del divertentissimo film con i campioni NBA!

La Lionsgate ha appena rilasciato il nuovo taser trailer del suo prossimo film, la commedia a tema sportivo. Il progetto nasce - in origine - come una fortunata web series, ora trasformata in un lungometraggio.

Dopo aver prosciugato tutti i risparmi di una vita per entrare nel torneo di streetball Rucker Classic ad Harlem, Dax (Lil Rel Howery) deve affrontare una serie di sfortunati contrattempi, inclusa la sconfitta della sua squadra contro il suo rivale di sempre, (Nick Kroll).

Alla disperata caccia della vittoria del torneo e del conseguente premio in denaro, Dax chiede aiuto alla leggenda, al mito, al non plus ultra: Zio Drew (la NBC All-Star Kyrie Irving) e lo convince a tornare in campo ancora una volta. I due uomini intraprendono così un viaggio per radunare la vecchia squadra di pallacanestro di Drew (formata da O'Neal, Webber, Miller, Robinson e Leslie) e dimostrare che un gruppo di settantenni può ancora vincere il big one.

Il film vede la partecipazione come membri del cast di Kyrie Irving, Lil Rel Howery, Shaquille O'Neal, Reggie Miller, Nate Robinson, Chris Webber, Erica Ash, Lisa Leslie e Nick Kroll. Uncle Drew è un progetto di Summit Entertainment prodotto da Temple Hill, in collaborazione con i Creators League Studios di PepsiCo.