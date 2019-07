Uncharted: Zachary Levi è interessato al ruolo di Nathan Drake e ammica a The Last of Us

Il film di Uncharted con Tom Holland non uscirà prima della fine del 2020 ma ha già un candidato al ruolo di Nathan Drake se qualcosa dovesse andare storto. Ospite alla CCXP di Colonia, infatti, la star di Shazam! Zachary Levi ha rivelato la sua grande passione per il personaggio che definisce come il "nuovo Indiana Jones".

"Ho giocato al primo Uncharted appena è uscito, e ho pensato 'Questo è il nuovo Indiana Jones, voglio essere il nuovo Indiana Jones e scoprire chi detiene i diritti del film'" ha detto Levi (via Comicbook.com). "Così ho chiamato Naughty Dog e gli ho detto 'Ciao, voi non mi conoscete, sono un attore di Los Angeles, chi ha i diritti cinematografici sul vostro videogioco?' e loro mi hanno risposto 'Oh no, sono stati già comprati da Avi Arad' e mi hanno spiegato tutto. Però ve lo assicuro, questo è un franchise davvero divertente, e spero comunque che facciano il film. A quanto pare Tom Holland sarà Nathan Drake, una sua versione più giovane, lui ha molto talento ed è uno straordinario gentleman, quindi gli auguro tutto il bene possibile. Però se non funzionerà mi piacerebbe interpretare Nathan Drake."

L'attore ha poi parlato dell'altro grande franchise targato Naughty Dog e della possibilità di vederlo al cinema: "Anche Nathan Fillion vorrebbe interpretare Nathan Drake, la sua faccia in effetti sembra quasi modellata su Nathan Fillion. E' un grande ruolo. Però sono sicuro che faranno un film anche su The Last of Us, e anche quello sarebbe un ruolo fantastico."

Levi nel prossimo futuro sarà comunque impegnato per la realizzazione di Shazam! 2 e ha recentemente rivelato l'intenzione della Warner Bros. di procedere anche con un terzo capitolo in cui il supereroe si incontrerà con Black Adam, il cui spin-off è attualmente in pre-produzione per la regia di Jaume Collet-Serra.