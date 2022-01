Uncharted: Tom Holland si lancia da un aereo nel nuovo video

Qualche ora fa Sony Pictures rilasciato un nuovo trailer di Uncharted, il film con Tom Holland che vedremo nelle sale italiane il prossimo 17 febbraio 2022. Qui, abbiamo potuto ammirare una straordinaria scena d'azione che mostra un incredibile scontro su un aereo.

Nella scena in questione c'è il giovane Nathan Drake, che con Victor "Sully" Sullivan è messo alle strette da alcuni brutti ceffi durante il trasporto su un volo cargo. Mentre il personaggio interpretato da Mark Wahlberg si lancia con il paracadute, Drake decide di lasciar cadere le merci che, riescono anche a colpire uno dei malviventi pronto a sparare. Le cose diventano seriamente complesse per il nostro eroe ma, a quanto parole, la buona sorte è dalla sua parte.

Il video che trovate in calce alla notizia è in pieno stile Uncharted e, mostra in maniera evidente una scena desunta dal terzo capitolo videoludico del franchise. Proprio nelle scorse ore è stata rilasciata un nuova cover per Uncharted e sembra ormai tutto pronto per il suo imminente arrivo nei cinema.

Cosa vi aspettate da questo film? Sarà in grado di rendere omaggio al videogioco tanto amato? Per saperne di più, date uno sguardo alla trama di Uncharted e fateci sapere nell'apposita sezione dedicata ai commenti cosa ne pensate.