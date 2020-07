Uncharted, ufficialmente iniziate le riprese: prima foto dal set di Tom Holland!

Dopo letteralmente anni di annunci, smentite, partenze e stop, in queste ore sono ufficialmente iniziate le riprese di Uncharted, attesissimo film prodotto dalla Sony Pictures con protagonista Tom Holland ispirato al celebre e acclamato videogame di Naughty Dog.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, è stato proprio il giovane attore britannico a condividere la prima immagine dal set: nella foto è inquadrata la sua sedia personale griffata con la scritta Nate, ovvero il nome del protagonista Nathan Drake.

Ricordiamo che nei giorni scorsi Holland aveva anticipato l'arrivo sul set mostrando in diretta il suo nuovo taglio di capelli per la parte della versione giovane del celebre avventuriero e cercatore di tesori; in un altro post, sempre l'interprete di Spider-Man aveva invece deliziato i suoi fan (e soprattutto le sue fan) pubblicando una foto a petto nudo nella quale metteva in mostra il nuovo fisico scolpito per l'interpretazione, che di certo richiederà una significativa preparazione atletica.

Come riportato in precedenza, la Sony voleva avviare le riprese di Uncharted tra la fine luglio e l'nizio agosto, così da liberare Holland per le riprese di Spider-Man 3, che invece inizieranno dopo l'estate, probabilmente nel mese di settembre: nonostante la crisi di coronavirus, dunque, sembra che i piani di lavorazione della major siano stati rispettati.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Siete fan del videogame? Ditecelo nella sezione dei commenti.